Авиакатастрофа вертолета в Броварах: какие фейки распространяет российская пропаганда

После того, как утром 18 января в Броварах разбился вертолет из руководством МВД Украины, российская пропаганда создала несколько дезинформационных "вбросов" относительно этой авиакатастрофы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Фейк об "сбитии вертолета украинской ПВО".

Это была одна из первых и менее всего вероятных версий. Никакой посторонний объект в небе во время аварии не был зафиксирован, поэтому ни о каком “попадании ракеты” не может быть речи.

Фейк о "некачественном" вертолете, который закупил в 2018 году бывший глава МВД.

Все вертолеты перед вылетом проходят технический осмотр. Если бы была обнаружена неисправность, ему бы не дали разрешение на вылет или заменили бы исправным.

Фейк о "заказном" убийстве российскими спецслужбами.

Распространение этой дезинформации должно было вызвать панику и страх из-за беззащитности перед "великой Россией".

Фейковое соболезнование руководителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Циническая манипуляция состоит в том, что наемники частной армии Пригожина на линии фронта продолжают убивать украинцев.

Как сообщалось ранее, СБУ расследует аварию вертолета в Броварах, в результате которой погибли 14 человек, среди которых были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. У следствия есть несколько версий: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Напомним, временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко пообещал, что причины катастрофы в Броварах будут установлены как можно быстрее.

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