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Авиаколлапс в США, Трамп готовится к встрече с Си и Путиным: главные новости ночи 14 ноября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 ноября 2026 года:
Авиационный коллапс в США: более 13 тысяч рейсов задержали из-за масштабного сбоя Читать далее –>
Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться на следующей неделе: стала известна главная тема переговоров Читать далее –>
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