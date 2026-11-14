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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

Авиаколлапс в США, Трамп готовится к встрече с Си и Путиным: главные новости ночи 14 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Аэропорт США

Аэропорт США / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 ноября 2026 года:

  • Авиационный коллапс в США: более 13 тысяч рейсов задержали из-за масштабного сбоя Читать далее –>

  • Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться на следующей неделе: стала известна главная тема переговоров Читать далее –>

  • Авиарух в США возобновили после масштабного сбоя: Трамп назвал причину коллапса Читать далее –>

  • Путин готовит Украине тяжелую весну: эксперт рассказал, на что Кремль рассчитывает после зимних ударов Читать далее –>

  • Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения Читать далее –>

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