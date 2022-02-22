Авиакомпания AirBaltic отменила все ночные рейсы между Латвией и Украиной

Авиакомпания AirBaltic отменила все ночные рейсы между Латвией и Украиной

AirBaltic отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой.

Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в и из Украины. В то же время, авиакомпания продолжит выполнять дневные рейсы из Киева в Ригу и Вильнюс.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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Так, из-за временной приостановки полетов airBaltic отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой.

В авиакомпании обещают связаться с пассажирами указанных рейсов и предложить перенести бронирование на другие рейсы.

Кроме того, в airBaltic отмечают, что будут следить за ситуацией в Украине и при необходимости — корректировать график полетов.

"Безопасность наших пассажиров и сотрудников является главным приоритетом airBaltic. airBaltic перед каждым рейсом оценивает текущую ситуацию и придерживается рекомендаций официальных властей. airBaltic является гибкой авиакомпанией и готова корректировать свой график полетов при необходимости", — отметили в авиакомпании.

Как отмечается, на этой неделе airBaltic планирует выполнить дневные рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом.

Напомним, Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями, чтобы те запустили дополнительные рейсы на маршруты, на которых их отменили иностранные авиакомпании.

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