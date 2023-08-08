Авиакомпания хочет возобновить полеты из Украины: из какого города и реально ли это

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines хочет возобновить полеты из аэропорта Ужгорода.

Об этом сообщил avianews.com директор авиаперевозчика Вячеслав Герига.

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Для полетов авиакомпания готова применить два разработанных в Украине самолета Ан-148.

По словам Гериги, Air Ocean Airlines могла бы открыть полеты из аэропорта Ужгород, если это будет признано безопасным. Он отметил, что эродром вплотную расположен к границе Словакии, то есть самолет сразу после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.

"Аэропорт "Ужгород" расположен у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока. Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148-100Е", — говорится в заявлении авиакомпании, которое она направила украинским властям.

Отмечается, что если аэропорт "Ужгород" не откроют для выполнения рейсов с пассажирами, Air Ocean Airlines готова работать за границей на условиях мокрого лизинга, то есть сдавать самолеты вместе с экипажами в аренду другим авиаперевозчикам. По такой схеме сейчас работают украинские авиакомпании SkyUp, Роза Ветров, Skyline Express (ранее Azur Air Ukraine).

Что известно о авиакомпании Air Ocean Airlines

По открытой информации, владельцем Ан-148, на которых летала Air Ocean Airlines, является кипрская компания Cyprus Aircraft Leasing 2. Они несколько лет летали в авиакомпании "Ангара" в Сибири. В 2021 году они были ввезены в Украину. ГП "Антонов" помогло восстановить их летную пригодность. Тогда Air Ocean Airlines начала выполнять на них внутренние рейсы.

После вторжения России Владимир Зеленский ввел санкции против Cyprus Aircraft Leasing 2. Директор авиаперевозчика Вячеслав Герига рассказал, что авиакомпания готова взять в аренду Ан-148 непосредственно у государства после завершения процедуры их национализации.

Ранее сообщалось ранее, реально ли возобновить гражданские авиаперелеты в Украине.

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