Авиакомпания "Новой почты" получила разрешение на полеты в Киев и Львов: что это на самом деле означает

Украинская авиакомпания "Новой почты" получила разрешение на регулярные рейсы в Прагу из Львова и Киева. Стало известно, когда они могут начаться.

Государственная авиационная служба Украины предоставила компании Supernova Airlines право на выполнение регулярных международных рейсов по маршрутам Львов – Прага и Киев – Прага. Авиаперевозчик сможет совершать до семи рейсов в неделю по каждому направлению с 1 ноября 2024 года на неограниченный срок.

Об этом стало известно из приказа Государственной Авиационной Службы Украины №789 от 21.10.2024 и сообщения "Новой почты".

"Теперь имеем разрешение от Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза на осуществление коммерческих рейсов в небе Европы. Это важный шаг, ведь теперь мы сможем выполнять чартерные рейсы внутри ЕС, а значит, еще быстрее доставлять ваши посылки! Сейчас продолжается финальная подготовка к запуску полетов", – сообщили в компании.

В долгосрочной перспективе "СУПЕРНОВАЯ ЭЙРЛАЙНЗ" планирует развивать дальнемагистральные рейсы из США в Европу и из Китая в Европу.

Как объяснили ТСН.ua в компании "Новая почта", получение коммерческого разрешения на полеты является необходимой подготовительной работой для быстрого возобновления авиасообщения после открытия воздушного пространства Украины.

"Чтобы иметь возможность летать сразу после открытия воздушного пространства Украины, нужно получить коммерческое разрешение на это. Получение этого разрешения означает, что мы сможем летать указанными маршрутами, как только это станет процедурно возможным, то есть когда воздушное пространство будет открыто", — объяснили в компании.

Отметим, что Supernova Airlines — это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA, которая стремится обеспечить быструю доставку почты, электронной коммерции и грузов по магистральным маршрутам в и из Украины.

Авиакомпания получила украинский сертификат эксплуатанта 6 января 2023, что дает возможность начать грузовые авиарейсы.

В мае 2023 года компания совершила свой первый авиарейс по маршруту "Рига — Жешув — Рига" на самолете ATR 72, а 18 сентября 2024 состоялся первый рейс на собственном Boeing 737-800SF под флагом Украины.

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