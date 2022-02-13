Авиакомпания SkyUp временно прекратила продажу билетов и объяснила причину

В SkyUp добавили, что ситуация нуждается в решении на государственном уровне.

Авиакомпания SkyUp временно прекратила продавать билеты из-за требований лизингодателей о возвращении самолетов.

Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

Там отметили, что после инцидента с рейсом "Фуншал-Киев" другие лизингодатели заявили похожие требования. Они потребовали вернуть самолеты на территорию ЕС. Поэтому авиакомпания прекратила продажу билетов на рейсы 14-16 февраля.

В SkyUp добавили, что ситуация нуждается в решении на государственном уровне.

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты в от 14 до 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", — подчеркнул генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Авиаперевозчик добавил, что с 12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.

Напомним, самолету авиакомпании SkyUp, летевшему из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Поэтому воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове.

Пассажиров самолета авиакомпании SkyUp доставят в Киев автобусами.

Однако Украина не собирается закрывать воздушное пространство, о чем сообщалось ранее в ряде СМИ.

Читайте также: