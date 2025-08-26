Авиаперелеты в Украине: когда возможное открытие

Авиасочетание / © УНИАН

Реклама

Несмотря на ожидания украинцев, в ближайшие недели или даже месяцы аэропорты не возобновят работу.

Об этом заявил эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце в эфире телемарафона. По его словам, главным фактором остается безопасность.

Любое решение об открытии воздушного пространства должно быть принято только после оценки всех рисков и угроз.

Реклама

Ключевые условия для возобновления полетов

Долинце подчеркнул, что для возобновления авиаперелетов необходимо выполнить несколько критических условий:

Восстановление аэродромной инфраструктуры — поврежденные и разрушенные аэропорты должны пройти восстановительные работы.

Подготовка персонала — работники авиационной отрасли должны получить сертификаты и допуски для работы.

Готовность авиакомпаний и пассажиров — перевозчики должны согласиться летать в условиях риска, а пассажиры — быть готовыми пользоваться авиатранспортом.

Кроме этого, нерешенным остается вопрос страхования авиаперевозок.

По словам эксперта, украинские аэропорты отчитываются, что персонал регулярно проходит переобучение и готов к работе в течение 1–2 месяцев после принятия решения о возобновлении авиасообщения. Однако ключевым фактором остается безопасность, которая пока не позволяет прогнозировать скорое открытие.

Новые возможности для контроля неба

Долинце также отметил, что на ситуацию может повлиять получение Украиной от Швеции радиолокационных самолетов ASC 890. Такие самолеты позволяют более эффективно контролировать воздушное пространство, заблаговременно выявлять угрозы и координировать работу сил ПВО.

Реклама

Это может стать одним из факторов для просмотра уровня безопасности и постепенного открытия отдельных аэропортов в будущем.

Напомним, в этом году уже поднимался вопрос открытия авиасообщения над Украиной на фоне заявления мэра Львова Андрея Садового. Он утверждал, что в этом году в Украине должны снова заработать несколько аэропортов, поскольку «для этого есть технические и другие возможности», однако не уточнил, о каких именно аэропортах идет речь.

Однако, по словам эксперта по вопросам авиации Константина Криволапа, начало работы аэропортов, который был анонсирован мэром Львова, абсолютно невозможно из-за безопасности ситуации в стране.

«Политическое решение в вопросе безопасности невозможно. Политики не могут сказать, что это будет безопасно. Как мэр Львова может обеспечить безопасность от баллистики без достаточной системы Patriot?» — подчеркнул эксперт.

Реклама

Он добавил, что с Международной организацией гражданской авиации нельзя «договориться».