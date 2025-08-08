- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
Авиарейс на параплане в Молдову отменен: пограничники задержали "пилота" без документов
Полет, который мог закончиться трагедией, пограничники Могилев-Подольского отряда остановили еще до старта.
В Хмельнитчине 48-летний мужчина решил пересечь границу на параплане, купленном в интернете за 500 евро.
Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram.
«Для „слета“ выбрал поле неподалеку от госграницы и планировал лететь без документов и любой навигации — „на глаз“, — отметили в Госпогранслужбе.
Нарушитель задержан и привлечен к административной ответственности.
