Авиарейс на параплане в Молдову отменен: пограничники задержали "пилота" без документов

Авиарейс на параплане в Молдову не удался / © Государственная пограничная служба Украины

Реклама

В Хмельнитчине 48-летний мужчина решил пересечь границу на параплане, купленном в интернете за 500 евро.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram.

«Для „слета“ выбрал поле неподалеку от госграницы и планировал лететь без документов и любой навигации — „на глаз“, — отметили в Госпогранслужбе.

Реклама

Полет, который мог закончиться трагедией, пограничники Могилев-Подольского отряда остановили еще до старта.

Авиарейс на параплане к Молдове не удался / © Государственная пограничная служба Украины

Авиарейс на параплане к Молдове не удался / © Государственная пограничная служба Украины

Нарушитель задержан и привлечен к административной ответственности.

Напомним, в Ровенской области пограничники спасли двух жителей Запорожья, заблудившихся в болотах.

Ранее ТСН.ua писал, как действуют схемы по переправке уклонян в Приднестровье и сколько стоит «билет».