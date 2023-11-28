Авиакатастрофа в Броварах: следствие установило обстоятельства смерти руководства МВД – что грозит подозреваемым

В авиакатастрофе в Броварах, кроме чиновников МВД погиб малолетний ребенок и четыре женщины.

Следствие завершило досудебное расследование обстоятельств авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 года. Тогда в катастрофе погиб глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович, их помощники, а также три члена экипажа ГСЧС. Как отметила спикер ГБР Татьяна Сапьян, масштабное расследование, которое длилось 10 месяцев, в настоящее время завершено, есть подозреваемые.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

"Мы рассчитываем, что после того, как подозреваемые и потерпевшие ознакомятся с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в суд, а результатом будет приговор суда", — говорит Сапьян.

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По ее словам, после авиакатастрофы в Броварах были проведены десятки экспертиз, допрошены все свидетели, проведены следственные эксперименты, поминутно восстановлен день аварии.

"Чтобы 100% быть уверенными, к работе приобщались, кроме наших профессионалов, иностранные эксперты, представители французской компании-разработчика вертолета", — добавила спикер ГБР.

Пять подозреваемых должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обвиняемых в служебной халатности и нарушении правил безопасности полетов.

"В январе этого года у руководства МВД был запланирован визит в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на внутренние инструкции, требования законодательства, должностные лица из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекают к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве, чтобы реагировать на потенциальные угрозы в условиях военного положения на конкретной территории – в Киеве и Киевской области. Воздушное судно не имело разрешений, чтобы выполнять другие виды полетов. Командиру экипажа не сообщили метеорологических данных по всему запланированному маршруту. Также следствие установило, что у него не было соответствующих допусков и сертификатов для полетов в непогоду", — уточнила Сапьян.

"Эти пятеро высокопоставленных чиновников ГСЧС, которые являются подозреваемыми, будут вскоре отвечать перед законом в зале суда. Им грозит за служебную халатность и нарушение правил безопасности полетов до 10 лет лишения свободы", — сказала спикер ГБР.

Она добавила, что из-за плохой погоды вертолет был вынужден лететь очень низко. Когда командир экипажа увидел перед собой многоэтажку – он резко поднялся вверх, потерял ориентацию в пространстве из-за погодных условий и пытался совершить маневр облета. После завершения маневра вертолет упал.

В авиатроще в Броварах, кроме высокопоставленных чиновников МВД, погиб малолетний ребенок и четыре женщины. 31 человек, из которых 13 детей, получили повреждения.

Также вертолет при падении повредил детский сад и соседние здания, припаркованные авто.

Напомним, следствие назвало причины авиакатастрофы с руководством МВД в Броварах.

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