Авиаудар по Харькову: количество пострадавших снова возросло, детали о разрушениях (фото)

Сгоревшие из-за атаки на Харьков авто

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Из-за российской атаки на Харьков управляемыми авиабомбами 24 июля количество пострадавших возросло до 37. Были повреждены 20 жилых домов. С последствиями ударов борются более 100 спасателей.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Терехов отметил, что во время дневной атаки на Харьков россияне ударили по густозаселенному микрорайону двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 кг каждая. В этот момент на улице были люди. К счастью, обошлось без жертв. В то же время количество пострадавших возросло до 37.

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Из-за вражеских ударов в Шевченковском и Холодногорском районах повреждены 20 жилых домов: 17 многоэтажек и три частных. По предварительным данным, взрывная волна выбила 612 окон.

Кроме того, из-за удара образовалась воронка на дорожном покрытии. Сгорели семь автомобилей, еще 18 машин были повреждены. Подвергся разрушениям производственный цех текстильного предприятия, админздание коммунального предприятия и его склад.

«Отдельно отмечу, что рядом была электрическая подстанция. К счастью, ее повреждения не критичны, и уже к вечеру энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение всем потребителям», — написал мэр в телеграм-канале.

К ликвидации последствий российской атаки на Харьков привлечены более 100 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС, пиротехнические и кинологические расчеты. Психологи ГСЧС помогли более 50 людям.

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Последствия атаки на Харьков 24 июля / © Игорь Терехов, мэр Харькова

Последствия атаки на Харьков 24 июля

Последствия атаки на Харьков 24 июля

Последствия атаки на Харьков 24 июля

Последствия атаки на Харьков 24 июля

Напомним, 24 июля днем российская армия ударила по центру Харькова двумя КАБами. Были повреждены дома и авто, возникли пожары.

Сообщалось о 24 пострадавших, среди которых оказалась и 10-летняя девочка.