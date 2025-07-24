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Авиаудар по Харькову: количество пострадавших снова возросло, детали о разрушениях (фото)
В Харькове два УАБа попали в жилой микрорайон, оставив после себя десятки пострадавших и поврежденные дома.
Из-за российской атаки на Харьков управляемыми авиабомбами 24 июля количество пострадавших возросло до 37. Были повреждены 20 жилых домов. С последствиями ударов борются более 100 спасателей.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Терехов отметил, что во время дневной атаки на Харьков россияне ударили по густозаселенному микрорайону двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 кг каждая. В этот момент на улице были люди. К счастью, обошлось без жертв. В то же время количество пострадавших возросло до 37.
Из-за вражеских ударов в Шевченковском и Холодногорском районах повреждены 20 жилых домов: 17 многоэтажек и три частных. По предварительным данным, взрывная волна выбила 612 окон.
Кроме того, из-за удара образовалась воронка на дорожном покрытии. Сгорели семь автомобилей, еще 18 машин были повреждены. Подвергся разрушениям производственный цех текстильного предприятия, админздание коммунального предприятия и его склад.
«Отдельно отмечу, что рядом была электрическая подстанция. К счастью, ее повреждения не критичны, и уже к вечеру энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение всем потребителям», — написал мэр в телеграм-канале.
К ликвидации последствий российской атаки на Харьков привлечены более 100 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС, пиротехнические и кинологические расчеты. Психологи ГСЧС помогли более 50 людям.
Напомним, 24 июля днем российская армия ударила по центру Харькова двумя КАБами. Были повреждены дома и авто, возникли пожары.
Сообщалось о 24 пострадавших, среди которых оказалась и 10-летняя девочка.