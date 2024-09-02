Авиаудар по Харькову: россияне повредили один из вузов (фото)

Зафиксировано разрушение на спортивной площадке высшего учебного заведения.

В результате вражеского авиаудара, который российская террористическая армия нанесла по Харькову в понедельник, 2 сентября, повреждено одно из высших учебных заведений областного центра.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места бомбардировки.

В одном из корпусов вуза взрывной волной выбиты стекла, повреждены аудитории.

Последствия авиаудара по одному из вузов в Харькове 2 сентября / Фото: Олег Синєгубов

Последствия авиаудара по одному из вузов в Харькове 2 сентября / Фото: Олег Синєгубов

Также зафиксировано разрушение на спортивной площадке этого учебного заведения.

Последствия авиаудара по одному из вузов в Харькове 2 сентября / Фото: Олег Синєгубов

Последствия авиаудара по одному из вузов в Харькове 2 сентября / Фото: Олег Синєгубов

В частности, повреждения получила территория открытого плавательного бассейна.

Последствия авиаудара по одному из вузов в Харькове 2 сентября / Фото: Олег Синєгубов

Последствия авиаудара по одному из вузов в Харькове 2 сентября / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, сегодня, 2 сентября, было зафиксировано попадание российской авиабомбы в Киевском районе Харькова.

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