Авиаудар по многоэтажке Харькова: спасатели обнаружили тело подростка, но достать не могут

В Харькове под завалами многоквартирного дома на первом этаже обнаружено тело второй жертвы российского обстрела.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Спасатели ГСЧС осуществляют деблокировку тела 15-летнего мальчика. Он жил на первом этаже со своей бабушкой и дедушкой, они в момент попадания находились в другой комнате, а он – именно в той комнате, куда обрушились шесть этажей", — сказал он.

По его словам, спасатели уже видят тело мальчика, но достать его тяжело, ведь на нем очень тяжелые плиты. Поэтому решается вопрос, как его деблокировать.

"Скорее всего, мальчик уже погиб, поскольку много времени находится под завалами, у него очень серьезные раны и нет признаков жизни… Но констатировать биологическую смерть сможем только тогда, когда будет полное деблокирование тела и медики его осмотрят", — отметил Чубенко.

Кроме того, по его информации, пострадали 35 человек: 9 человек в состоянии среднем и тяжелом, у одного человека — ампутация голени.

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Чубенко подчеркнул, что поисково-спасательные работы будут продолжаться до полного разбора завалов дома.

"Также здесь несколько обрушившихся квартир… их арендовали, и у соседей нет точной информации, какое количество людей там проживало, нет контактов этих людей, нет понимания, находились ли они в квартирах в момент попадания. Поэтому будут полностью разбирать завалы. Шесть этажей фактически сложились в одно целое, поэтому очень сложная операция с технической стороны. К тому же несколько панелей стен и полов дома висят в воздухе над местом, где работают спасатели", — добавил он.

Напомним, в Харькове в результате попадания КАБ в многоэтажку погиб 12-летний мальчик, по меньшей мере, 34 человека получили ранения. Ночная атака РФ разрушила подъезд многоэтажки, разбор завалов продолжается. По всей вероятности, под завалами еще могут находиться люди.

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