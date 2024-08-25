Авиаудар по Сумщине: враг разрушил жилой дом, есть жертвы

Последствия вражеской атаки уточняются.
В воскресенье, 25 августа, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Свеской общине Шосткинского района Сумской области.
Как сообщили в Сумской ОВА, в результате вражеской атаки поврежден многоквартирный жилой дом.
По предварительной информации, террористическая атака российской армии повлекла за собой смерть и ранение мирных граждан.
В Сумской ОВА уточнили, что во время авиаудара прогремели три взрыва.
На месте обстрела работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
"Берегите себя и своих родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призывают граждан местные власти.
Напомним, российские захватчики в ночь на 25 августа нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву, в результате чего 7 человек пострадали.
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