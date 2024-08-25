Авиаудар по Сумщине: враг разрушил жилой дом, есть жертвы

В воскресенье, 25 августа, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Свеской общине Шосткинского района Сумской области.

Как сообщили в Сумской ОВА, в результате вражеской атаки поврежден многоквартирный жилой дом.

По предварительной информации, террористическая атака российской армии повлекла за собой смерть и ранение мирных граждан.

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В Сумской ОВА уточнили, что во время авиаудара прогремели три взрыва.

На месте обстрела работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

"Берегите себя и своих родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призывают граждан местные власти.

Считанные минуты без угрозы обстрела! Ситуация на Сумщине

Напомним, российские захватчики в ночь на 25 августа нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву, в результате чего 7 человек пострадали.

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