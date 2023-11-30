Авиаудар россиян по Торецку: из-под завалов дома спасли двух человек (видео)

Один человек погиб после вражеской атаки.

Вечером 30 ноября российские войска нанесли авиационный удар по городу Торецк Донецкой области.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Враг попал в частный дом, жители которого оказались под завалами. Один человек в результате вражеской атаки погиб.

В ходе аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС и Нацполиции извлекли из-под завалов живыми двух пострадавших людей. В общей сложности пострадали три человека.

Авиаудар россиян по Торецку: из-под завалов дома спасли двух человек

"Работы завершены", — сообщили в ГСЧС.

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Это уже второй обстрел Торецкого в этот день. Приблизительно в 10:30 утра российские оккупанты совершили минометный обстрел и попали в жилой квартал. Тогда были ранены три человека, ожидавшие гуманитарной помощи.

Напомним, в четверг, 30 ноября, российские террористические войска атаковали населенные пункты на освобожденной от оккупантов территории Херсонской области. Среди гражданских много раненых, погибших.

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