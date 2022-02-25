Авиаудар российской армии в Киевской области: погибли четыре гражданских

Авиаудар российской армии в Киевской области: погибли четыре гражданских

Армия агрессора атаковала мирное население.

Российская армия нанесла авиаудар по Марьяновке Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации. По информации ОГА, более 15 человек получили ранения.

"К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке, что в Вышгородском районе, вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям", — рассказал глава КОДА Алексей Кулеба.

Напомним, в Николаевской области обстреляли украинских защитников: есть раненые. Потерпевших среди гражданских нет.