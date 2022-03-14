Авиаудары на Ровенщине: оккупанты повредили телевизионную башню

В результате авиаудара захватчиков повреждена телевизионная башня в Ровенской области.
На Ровенщине в результате авиаудара оккупантов была повреждена телевизионная башня.
Об этом рассказал глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
"На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", — написал он.
Других подробностей пока неизвестно.
Напомним, что 13 марта в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения.
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