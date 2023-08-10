Австралийская компания отправляет украинским бойцам самые элитные винтовки для испытаний: фото

При поддержке Министерства обороны Австралии компания Thales отправила в Украину ограниченное количество штурмовых винтовок в начале июля. Это произошло в рамках комплексного пакета вооружения и боеприпасов, предоставленного австралийским подразделением Thales.

Об этом сообщает MilitaryLeak.

Отмечается, что штурмовые винтовки калибра 5,56 мм и 7,62 мм передали украинским военным для оценки ее эффективности и полезности для потенциальных закупок в будущем.

Чтобы продемонстрировать свое технологическое совершенство и возможности, Thales готовится представить ACAR на оборонной выставке DSEI, запланированной на сентябрь этого года в Великобритании. Тем временем текущие дискуссии с потенциальными международными заказчиками показывают растущий интерес к ACAR на мировой арене.

В течение первой половины 2023 года Thales сосредоточилась на усовершенствовании цепочки поставок ACAR. Thales активно занимается расширением международного бизнеса через свои зарубежные представительства для изучения экспортных возможностей в военном, полувоенном и правоохранительном секторах.

В течение текущего года Thales совместно с Wedgetail Industries работала над разработкой высококачественной австралийской штурмовой винтовки массового производства. Партнерство принесло свои плоды, поскольку первые продажи ACAR были осуществлены местным правоохранительным органам. Компания Thales ожидает дальнейших заказов от правоохранительных органов в ближайшей перспективе. Кроме того, оружие ACAR проходит испытания в различных правоохранительных органах Австралии на уровне штатов и федерального уровня.

Новая австралийская боевая штурмовая винтовка (ACAR) будет предназначена для удовлетворения потребностей Австралийских сил обороны (ADF), правоохранительных органов и экспортных заказчиков. ACAR была тщательно разработана, чтобы отвечать актуальным и прогнозируемым техническим требованиям к штурмовым винтовкам типа AR.

Боевая штурмовая винтовка ACAR/Фото: MilitaryLeak

Ее характеристики включают прочность, надежность и экономичность, что делает ее привлекательным вариантом производства в Австралии. Thales предполагает, что такой подход приведет к оптимизации процессов, сокращению сроков производства и комплексным пакетам поддержки, подобным договоренностям, достигнутым с Австралийскими силами обороны.

Впервые представленный на выставке Сухопутных войск 2022 года, стандартный ACAR имеет патрон 5,56 мм НАТО, а также предлагается под патрон 7,62 мм и 300 Blackout. Будущая версия под патрон 6,8 мм находится на завершающей стадии квалификации. Со стволом длиной 12 дюймов (305 мм), регулируемым затвором и совместимостью с глушителями, 5,56 мм ACAR имеет длину 730 мм со сложенным затвором и вес 2,7 кг в разряженном состоянии.

Емкость магазина составляет от 20 до 30 патронов. Оружие оснащено кованым стволом с хромированным покрытием, коваными верхней и нижней ствольными коробками из алюминиевого сплава 7075-T6 с анодированным покрытием, а также полноразмерной планкой Пикатин на верхней ствольной коробке. В настоящее время компании Lithgow Arms и Wedgetail участвуют в спиральной разработке платформы ACAR, включающей индивидуальные варианты, отвечающие требованиям конечного пользователя, а также интеграцию оружия с цифровыми подсистемами Thales, такими как приборы ночного видения, крепящиеся на планку.

Напомним, бойцы 3 отдельной штурмовой бригады, действующие на Бахмутском направлении, провели успешную операцию, в ходе которой обнаружили значительное количество оружия, принадлежавшего российским захватчикам. Однако самым большим удивлением для украинских военных стало обнаружение винтовки Мосина, использовавшейся российской империей в конце 19 века.

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