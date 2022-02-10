Авто из кортежа бизнесмена Ярославского могло насмерть сбить человека — СМИ

На сайте Нацполиции Харьковщины есть сообщения о ДТП вблизи города Чугуева.

В Харьковской области автомобиль из кортежа бизнесмена Александра Ярославского может быть причастен к гибели пешехода.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Украинская правда".

Отмечается, что на месте трагедии остались номерные знаки, принадлежащие автомобильному бизнесмену.

Между тем, на сайте Нацполиции Харьковщины есть сообщения о ДТП вблизи города Чугуева. Неустановленный автомобиль совершил наезд на мужчину, тот скончался. Личность погибшего и находившегося за рулем машины полиция устанавливает.

ТСН пытается получить больше информации по аварии в полиции Харьковщины.

Авто из кортежа бизнесмена Ярославского может быть причастно к гибели пешехода | Новости Украины

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