Авто из кортежа премьера Польши привело к ДТП в Украине – пострадал мужчина: СМИ (фото)

В Тернопольской области 7 июля 2023 года произошла авария с участием автомобиля, находившегося в кортеже премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время его визита в Украину. В результате ДТП серьезные травмы получил 42-летний украинец Олег Лищук.

Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.

Как пишет издание, авария произошла, когда премьер-министр Польши как раз прибыл с визитом в Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии.

Подробности ДТП

По данным журналистов, колонна автомобилей сопровождала Матеуша Моравецкого во время поездки в бывше село Пужники в Тернопольской области.

Один из автомобилей, который принадлежал дипломатам посольства Польши в Киеве, протаранил стоявший на обочине автомобиль Олега Лищука. От удара легковушка перевернулась на бок в кювет, а водитель выпал через окно.

"Проехала одна машина, вторая, третья, четвертая, пятая... Они все проезжали мимо – по встречной полосе... Я не могу сказать, какая из машин – предпоследняя или последняя – выехала на обочину с той стороны, на которой я стоял, и полетела прямо на меня. Это было лобовое столкновение. Звук, треск и я ничего не помню. Я потерял сознание", – рассказал подробности пострадавший украинец.

Транспортные средства, шедшие впереди в колонне, продолжили движение.

Изуродованный автомобиль Олега Лищука после аварии с польским кортежем/Фото: Wirtualna Polska

Изуродованный автомобиль Олега Лищука после аварии с польским кортежем/Фото: Wirtualna Polska

Что было после аварии

После ДТП Олега Лищука с многочисленными травмами и переломами доставили в больницу в Тернополе, однако польские дипломаты настаивали на его лечении в Польше.

"Я на миг пришел в себя, когда меня клали в скорую. Я не знал, что происходит. Я почувствовал ужасную, очень сильную боль в ногах. Я был в шоке. Потом я снова потерял сознание. Проснулся только в больнице. Это было около 16:00 — 17:00 Там со мной общались полицейские. Они спросили, помню ли я, что произошло, ответил, что помню колонну и что одна из машин протаранила меня, они сразу все поняли и больше не спрашивали ничего", – рассказал Олег.

У мужчины были рваные раны обеих рук, сломанный палец, четыре перелома левой ноги, повреждение коленного сустава и два перелома костей.

Впоследствии Лищука доставили на лечение в Польшу – в военный госпиталь Кракова. По словам пострадавшего, польская сторона помогала ему, в частности, финансово только в первые дни. Ему оплатили операцию, а его жене – номер в отеле.

Олег Лищук с женой в больнице/Фото: Wirtualna Polska

"Чиновники помогли оформить документы для выезда. Они также организовали поездку для его жены, для которой оплатили проживание в отеле. На этом помощь закончилась. По словам пострадавшего в аварии Олега, чиновники обещали ему полную помощь, но после первых дней в краковской больнице перестали беспокоиться о его судьбе. Лищук был брошен на произвол судьбы: он нуждается в длительной и дорогой реабилитации", — пишет издание.

Дальше независимый фонд U-Work помог мужчине с получением номера PESEL и оплатой реабилитации.

Олег Лищук в больнице/Фото: Wirtualna Polska

"Мы получили информацию, что в краковской больнице находится пациент из Украины, которого выпишут и неизвестно, что с ним будет дальше. Первое, что оказалось, у него нет номера PESEL. Мы организовали это. До сих пор даже не было известно, как его лечили в этой больнице. 4 августа, мы забрали господина Олега с женой из больницы. Их оставили на произвол судьбы. Поэтому мы позаботились о них. После выхода из больницы фонд U-Work организовал ему месяц реабилитации и последующее проживание в Польше", — рассказал представитель фонда

В Посольстве Польши в Украине утром 9 октября отреагировали на публикацию издания Wirtualna Polska.

Ambasada nie milczała на теме wydarzenia — тего samego dnia opublikowaliśmy komunikати на naszej stronie internetowej. — PLinUkraine (@PLinUkraine) October 9, 2023

"Сообщаем, что автомобиль, водитель которого вызвал ДТП, не был в колонне премьер-министра, а принадлежал атташе по вопросам обороны, сотрудник которого, скорее всего, потерял сознание за рулем. В посольстве не умолчали о происшествии — в тот же день мы опубликовали заявление на нашем сайте", – говорится в заявлении посольства.

Как говорится в материале, Олег Лищук с супругой уже вернулись в Украину. Пострадавший в аварии до сих пор испытывает проблемы с ходьбой и передвигается на костылях.

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