Авто криминального авторитета спасло жизнь четырех КОРДовцев под Киевом

Автомобиль у владельца забрали в рамках уголовного производства, а во время войны им воспользовались спецназовцы КОРДа.

В Украине даже криминальные авторитеты невольно вносят вклад в победу Украины. Да, один из них благодаря своему авто спас жизнь украинским бойцам.

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Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

У криминального авторитета «Недели» — Андрее Н. в рамках уголовного производства изъяли бронированный автомобиль «Геленваген».

Стоимость такого авто около 500 тысяч долларов.

"Оно стояло под арестом на площадке Госпредприятия Минюста "СЕТАМ". Согласно Закону о военном положении эта ценовая машина была изъята, и вчера во время штурма Ирпеня сохранила жизнь 4 бойцам спецназа полиции КОРД. Если бы они были на обычной машине, а не на броневике криминального авторитета, все четверо гарантированно погибли бы", — рассказал Геращенко.

Напомним, что семья, которая пыталась спастись от "русского мира", убегала из оккупированного Чернигова и взорвалась на мини. На глазах 15-летнего Андрея погибла его мать, сам парень получил тяжелые травмы. Рашисты выпустили их автомобиль прямо на заминированную дорогу. Впереди у парня длительное лечение, но единственная его мечта — о победе.