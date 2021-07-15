Авто на полевой дороге врезалось в дерево: в Хмельницкой области в ДТП погибла 43-летняя водитель (фото)

Авто на полевой дороге врезалось в дерево: в Хмельницкой области в ДТП погибла 43-летняя водитель (фото)

Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранители.

В с. Репки Хмельницкой области в четверг, 15 июля, произошло ДТП, в котором погибла 43-летняя водитель автомобиля ВАЗ, 38-летнюю пассажирку спасают медики.

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Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 7:50 ч. По предварительным данным, водитель автомобиля на полевой дороге не справилась с управлением и врезалась в дерево. Женщина погибла на месте ДТП. 38-летняя пассажирка автомобиля госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины. Продолжается расследование аварии.

Напомним, в Хмельницкой области грузовик протаранил опору железнодорожного моста.

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