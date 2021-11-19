Авто превратилось в кучу металлолома: в Харькове погиб водитель, влетевший в электроопору

Авто превратилось в кучу металлолома: в Харькове погиб водитель, влетевший в электроопору

Мужчина не справился с управлением.

Смертельная авария произошла в спальном районе Харькова.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 19 ноября.

В городе легковушка врезалась в столб — протаранила электросопротивление. Предварительно известно, что 36-летний водитель не справился с управлением, поэтому вылетел на остановку общественного транспорта. Автомобиль на полной скорости остановила только бетонная опора.

Людей на тротуаре в это время не было. После столкновения авто превратилось в груду металлолома. Водитель получил тяжелые травмы. Он скончался еще до приезда медиков.

Как сообщалось, на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Красив Стрыйского района Львовской области в результате автостолкновения погиб ребенок. Кроме того, еще двоих с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

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