Авто превратилось в кучу металлолома: в Харькове погиб водитель, влетевший в электроопору

Мужчина не справился с управлением.
Смертельная авария произошла в спальном районе Харькова.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 19 ноября.
В городе легковушка врезалась в столб — протаранила электросопротивление. Предварительно известно, что 36-летний водитель не справился с управлением, поэтому вылетел на остановку общественного транспорта. Автомобиль на полной скорости остановила только бетонная опора.
Людей на тротуаре в это время не было. После столкновения авто превратилось в груду металлолома. Водитель получил тяжелые травмы. Он скончался еще до приезда медиков.
Как сообщалось, на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Красив Стрыйского района Львовской области в результате автостолкновения погиб ребенок. Кроме того, еще двоих с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
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