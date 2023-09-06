Авто раздавило: на Киевщине фура с животными перекинулась на легковушку

Водитель легковушки, местный пенсионер, погиб на месте аварии.
В Белоцерковском районе Киевской области произошла жуткая авария — фура с животными перевернулась на легковушку, водитель авто погиб.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"6 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП в центре одного из сел на Белоцерковщине. По предварительной информации, водитель "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную, на которой двигался грузовик. К сожалению, водитель легковушки, местный пенсионер, погиб на месте", – сказано в сообщении.
Как отметили правоохранители, животные перевезены в безопасное место.
Напомним, в страшной аварии в Кировоградской области погиб приехавший в отпуск военный и его дочь.
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