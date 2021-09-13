Авто раздавило: в жуткой аварии в Сумской области пострадали трое детей, их госпитализировали

Авто раздавило: в жуткой аварии в Сумской области пострадали трое детей, их госпитализировали

Легковушка врезалась в грузовик.

В субботу, 11 сентября, на автодороге "Батурин-Конотоп-Сумы" в поселке Николаевка Сумской области произошло дорожно-транспортных происшествий. В аварии пострадали трое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2109", под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем "МАН". Оба авто получили значительные механические повреждения", — говорится в сообщении.

Полиция Сумской области

В результате столкновения травмы различной тяжести получили водитель "ВАЗ" и его пассажиры — трое несовершеннолетних детей 4, 10 и 12 лет. Все они госпитализированы в Сумскую областную клиническую больницу.

Полиция Сумской области

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по меньшей мере шесть человек пострадали в страшной аварии в Запорожье. Там лоб в лоб столкнулись две легковушки.

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