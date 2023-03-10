Авто разорвало от удара: в Ровенской области в ДТП погибли супруги (фото)

По факту гибели нескольких человек начато досудебное расследование.

В Ровенской области на трассе "Киев — Ковель — Ягодин" столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли супруги-пенсионеры.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2101", 72-летний житель города Бердичев, двигаясь в направлении города Сарны, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, которым управлял 36-летний житель города Коростень Житомирской области", — говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения погиб водитель легковушки и его 73-летняя жена. Водитель грузовика в ДТП не травмировался и был трезв.

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть двух человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 УК Украины.

Напомним, на Полтавщине произошло жуткое ДТП. Легковушка выехала за пределы проезжей части и в результате столкновения с деревом загорелась. В машине заживо сгорели три человека.

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