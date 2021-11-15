Авто разорвало пополам, а мотор вспыхнул: в Ровно произошло жуткое ДТП

Водитель и пассажир оказались в больнице.

Жуткое ДТП произошло на въезде в Ровно: момент зафиксировала камера наблюдения.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 ноября.

На видео видно, как легковушка таранит электросопротивления. После этого его бросает на десятки метров. Удар был такой силы, что автомобиль просто разорвало. Оторванный моторный отсек загорелся.

Из изуродованного салона пришлось вырезать 30-летнего водителя. По предварительной информации, вы был под хмельком. В настоящее время водитель и его 23-летний пассажир находятся в больнице. У обоих, говорят медики, многочисленные тяжелые травмы.

Как сообщалось, в Кировоградской области произошла смертельная авария. На трассе между Кропивницким и Уманью столкнулись легковушки "Ауди" и "ВАЗ". Сила удара была такой, что "ВАЗ" перевернулся и вылетел на обочину.

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