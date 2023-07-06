Авто разорвало пополам: в Ровенской области в жутком ДТП погибла женщина (фото)

В Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла 64-летняя женщина. Также пострадали три человека, их госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Столкновение легковых автомобилей Ford Mondeo и "ВАЗ-2109" произошло на трассе "Киев-Чоп" возле села Птича.

"В результате столкновения двух попутных транспортных средств — легковушки Ford Mondeo под управлением 28-летней дубенчанки и автомобиля "ВАЗ-2109", за рулем которого находился 73-летний житель Тернопольщины, травмировались три человека", — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии / Фото: Национальная полиция Ровенской области

В больницу доставили супругов — водителя и 64-летнюю пассажирку "ВАЗ". Женщина, несмотря на реанимационные меры, умерла.

Пострадали также и две пассажирки автомобиля Ford Mondeo — 67-летняя и 57-летняя жительницы Дубенского района. Следствие продолжается.

Напомним, в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием рейсовой маршрутки и двух иномарок. Есть погибший и много пострадавших.

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