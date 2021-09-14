Авто сбило насмерть ребенка: на Закарпатье в ДТП погиб 13-летний мальчик на велосипеде (фото)

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
В понедельник вечером, 13 сентября, на Закарпатье в ДТП погиб 13-летний мальчик. Смертельная авария произошла в селе Плотина, неподалек Иршавы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.
"Около 22:20 в полицию позвонил 30-летний житель Иршавы и сообщил, что он совершил наезд на велосипедиста между населенными пунктами Заречье и Ольховка. Прибыв по вызову полицейские предварительно установили, что заявитель на своем автомобиле марки Volkswagen допустил наезд на малолетнего мальчика", — говорится в сообщении.
По словам водителя, 13-летний мальчик внезапно начал переезжать дорогу.
От полученных травм ребенок скончался на месте аварии. Полицейские проверили водителя — за рулем он находился трезвый.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.
Напомним, в Житомирской области авто переехало 20-летнего парня, который лежал на дороге. От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП.