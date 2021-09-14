Авто сбило насмерть ребенка: на Закарпатье в ДТП погиб 13-летний мальчик на велосипеде (фото)

Авто сбило насмерть ребенка: на Закарпатье в ДТП погиб 13-летний мальчик на велосипеде (фото)

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В понедельник вечером, 13 сентября, на Закарпатье в ДТП погиб 13-летний мальчик. Смертельная авария произошла в селе Плотина, неподалек Иршавы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.

"Около 22:20 в полицию позвонил 30-летний житель Иршавы и сообщил, что он совершил наезд на велосипедиста между населенными пунктами Заречье и Ольховка. Прибыв по вызову полицейские предварительно установили, что заявитель на своем автомобиле марки Volkswagen допустил наезд на малолетнего мальчика", — говорится в сообщении.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

По словам водителя, 13-летний мальчик внезапно начал переезжать дорогу.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

От полученных травм ребенок скончался на месте аварии. Полицейские проверили водителя — за рулем он находился трезвый.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.

Напомним, в Житомирской области авто переехало 20-летнего парня, который лежал на дороге. От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП.

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