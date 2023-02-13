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Авто семьи с двумя детьми перевернулись возле Кривого Рога: мужчина погиб на месте

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
361
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Авто семьи с двумя детьми перевернулись возле Кривого Рога: мужчина погиб на месте

Фото: "Свои"

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Возле Кривого Рога на Днепропетровщине 13 февраля перевернулся автомобиль с семьей. Мужчина погиб на месте. Его жену в тяжелом состоянии и двоих детей госпитализировали.

Об этом сообщает портал "Свои".

Женщина получила многочисленные переломы и травмы грудной клетки. У 15-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сломанные ребра и травма грудной клетки. 7-летняя девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, вывихом плеча и переломом.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Фото:
Фото: "Свои"

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 28-летний водитель автомобиля Audi Q5 и трое его пассажирок. Мужчина не справился с управлением.

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Дата публикации
Просмотры
361
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