Авто сгорело вместе с водителем: под Днепром произошло смертельное ДТП (фото)

В Илларионово Днепропетровской области ВАЗ-2101 вспыхнул после столкновения с железобетонным блоком. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Происшествие случилось 12 сентября в три часа ночи на 228-м километре автодороги М-18 Харьков-Симферополь.

Спасатели локализовали пожар в 03:26 и ликвидировали в 03:34. Огонь полностью уничтожил транспортное средство. Внутри автомобиля специалисты ГСЧС обнаружили тело погибшего водителя.

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Напомним, в ночь на 12 сентября российская армия трижды обстреляла Днепропетровскую область из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. Под удар попали Никопольский и Криворожский районы.

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