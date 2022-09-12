Авто сгорело вместе с водителем: под Днепром произошло смертельное ДТП (фото)

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
В Илларионово Днепропетровской области ВАЗ-2101 вспыхнул после столкновения с железобетонным блоком. Водитель погиб на месте.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Происшествие случилось 12 сентября в три часа ночи на 228-м километре автодороги М-18 Харьков-Симферополь.
Спасатели локализовали пожар в 03:26 и ликвидировали в 03:34. Огонь полностью уничтожил транспортное средство. Внутри автомобиля специалисты ГСЧС обнаружили тело погибшего водителя.
Напомним, в ночь на 12 сентября российская армия трижды обстреляла Днепропетровскую область из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. Под удар попали Никопольский и Криворожский районы.
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