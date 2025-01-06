Авто слетело в реку: в ДТП на Раховщине погибла 35-летняя женщина (фото)

На Раховщине произошло ДТП, во время которого автомобиль слетел в реку, а его 35-летняя пассажирка погибла.

Об этом заявили в полиции Закарпатской области, что устанавливает обстоятельства ДТП.

Утром 6 января в полицию поступило сообщение о том, что в Раховском районе между населенными пунктами Ясиня и Квасы автомобиль взлетел в реку и опрокинулся.

ДТП в Раховщине Фото: Полиция Закарпатской области

"Полицейские провели первоочередные следственные действия и выяснили, что авария произошла около 7:20 утра. Известно, что 40-летний житель села Богдан, управляя автомобилем Volkswagen Touran, двигался по трассе Мукачево-Рогатин-Львов", — рассказали полицейские.

ДТП в Раховщине Фото: Полиция Закарпатской области

Автомобиль двигался по заснеженной дороге. На закругленном участке автодороги водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, столкнулся с отбойником, а затем автомобиль взлетел в реку Черная Тиса.

ДТП в Раховщине Фото: Полиция Закарпатской области

В транспортном средстве также находилась 35-летняя пассажирка. Женщина погибла. Ее тело унесло по течению реки на 170 метров от места падения автомобиля.

ДТП в Раховщине Фото: Полиция Закарпатской области

По заявлению полицейских, водитель за рулем находился в трезвом состоянии.

По данному факту следователи Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей. По делу идет досудебное расследование.

Напомним, ранее в Житомирской области несовершеннолетний водитель сбил двух подростков. Жительниц 18 и 16 лет госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы.

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