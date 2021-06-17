Авто сорвалось в пропасть, водителя отбросило на несколько метров: на Закарпатье произошло смертельное ДТП (фото)

Обстоятельства ДТП расследует полиция.

В селе Гуклывый Мукачевского района Закарпатской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Skoda Octavia слетел с трассы и упал в обрыв, водитель погиб на месте аварии.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и упал в обрыв высотой 7 метров. Далее автомобиль перевернулся на крышу, а водителя на несколько метров отбросило из салона авто. Он скончался на месте ДТП.

Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Продолжается расследование ДТП.

Напомним, во Львовской области 25-летний мотоциклист посреди дороги врезался в лошадь.

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