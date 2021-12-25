Авто влетело сразу в две фуры: в Николаеве в масштабном ДТП погибли два человека (фото)

Авто влетело сразу в две фуры: в Николаеве в масштабном ДТП погибли два человека (фото)

Причины аварии устанавливаются.

В Николаеве по ул. Херсонское Шоссе 24 декабря автомобиль Mazda врезался в два грузовика. На месте ДТП погибли двое мужчин.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

По данным полиции, 34-летний водитель легкового автомобиля сначала врезался в припаркованный грузовик DAF, а затем от удара Mazda вылетела на дорогу и врезалась в фуру MAN.

На месте ДТП погиб 34-летний водитель и 46-летний пассажир Mazda. Также госпитализирован 47-летний пассажир легкового автомобиля.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц". Причины аварии устанавливаются.

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