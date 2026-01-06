Авто влетело в автобус под Харьковом: много пострадавших (фото)

ДТП в Харьковском районе / © Национальная полиция Украины

В Харьковском районе произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и кроссовера Kia Sorento. В результате столкновения пострадали 18 человек.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Водитель автомобиля Kia Sorento, который ехал в сторону Мерефы, потерял контроль над управлением. В результате внедорожник выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате аварии травмировались 18 человек в возрасте с 17 до 70 лет. Среди пострадавших — пассажиры автобуса, пассажир Kia Sorento и водители обоих транспортных средств.

Трем женщинам медицинскую помощь оказали непосредственно на месте ДТП, остальных пострадавших доставили в больницы.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

