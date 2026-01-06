ТСН в социальных сетях

Украина
62
1 мин

Авто влетело в автобус под Харьковом: много пострадавших (фото)

Авария в Харьковском районе произошла из-за того, что водитель кроссовера не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Ирина Лабьяк
ДТП в Харьковском районе

ДТП в Харьковском районе / © Национальная полиция Украины

В Харьковском районе произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и кроссовера Kia Sorento. В результате столкновения пострадали 18 человек.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Водитель автомобиля Kia Sorento, который ехал в сторону Мерефы, потерял контроль над управлением. В результате внедорожник выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате аварии травмировались 18 человек в возрасте с 17 до 70 лет. Среди пострадавших — пассажиры автобуса, пассажир Kia Sorento и водители обоих транспортных средств.

Трем женщинам медицинскую помощь оказали непосредственно на месте ДТП, остальных пострадавших доставили в больницы.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

ДТП в Харьковском районе / © Национальная полиция Украины

ДТП в Харьковском районе / © Национальная полиция Украины

К слову, на Ровенщине задержали правоохранителя, который 2 января навеселе насмерть сбил 40-летнюю женщину на электровелосипеде и сбежал с места происшествия. По данным ГБР, водитель существенно превысил скорость на освещенном участке дороги, а после ДТП бросил потерпевшую умирать, не вызвав помощь.

