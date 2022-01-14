Авто влетело в отбойник: в жутком ДТП на трассе Киев-Одесса погибла девушка (фото)

На трассе Киев-Одесса автомобиль врезался в отбойник.
Авария произошла на трассе Киев-Одесса возле кафе перед еврейским кладбищем. На место ДТП съехались полиция, скорая и спасатели.
Об этом сообщают ряд Telegram-каналов и пресс-служба ГСЧС.
По рассказам очевидцев, автомобиль Mercedes, двигавшийся в сторону Одессы на высокой скорости, столкнулся с KIA. Затем легковушка столкнулась с эвакуатором и двумя фурами.
Мерседес влетел в отбойник. Погибла девушка. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования начали работу по разрезанию автомобиля, чтобы достать тело.
Напомним, на 66 км трассы Одесса-Рени водитель рейсового автобуса сообщением "София-Киев" сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.
Читайте также:
- У ребенка остановилось сердце: в Харькове иностранка рожала дома и едва не умерла, а медикам пришлось реанимировать младенца
- "У него было синее лицо и руки": на Хмельнитчине мужчину с собакой насмерть засыпало тоннами навоза из неуправляемой фуры
- В Ужгороде загадочно исчезнувшую Габриэллу Яцкович нашли мертвой с пакетом на голове — СМИ