Авто врезалось в дерево: под Черкассами в жутком ДТП погибли трое парней и девушка (фото)

Причины ДТП устанавливаются полицией.
Вблизи с. Туземцы Черкасского района Черкасской области в воскресенье, 30 января, произошло жуткое ДТП, в котором погибли четыре человека.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Авария произошла в 5:30 30 января. По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в дерево. На месте ДТП погибли четыре человека. Еще один пострадавший госпитализирован, его состояние тяжелое.
Тела погибших деблокировали работники ГСЧС. На месте происшествия работало семь спасателей и спецтехника.
Причины ДТП устанавливаются полицией.
В КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР" сообщили, что на месте происшествия погибли 24-летний водитель легковушки и еще трое пассажиров (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет. В Черкасскую областную больницу медики доставили еще одного пациента в состоянии комы. Парень в крайне тяжелом состоянии.
"В результате столкновения авто смяло. К указанному месту вызова выезжали три бригады "экстренки", - сообщили медики.
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