Авто врезалось в дерево: под Черкассами в жутком ДТП погибли трое парней и девушка (фото)

Авто врезалось в дерево: под Черкассами в жутком ДТП погибли трое парней и девушка (фото)

Причины ДТП устанавливаются полицией.

Вблизи с. Туземцы Черкасского района Черкасской области в воскресенье, 30 января, произошло жуткое ДТП, в котором погибли четыре человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Авария произошла в 5:30 30 января. По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в дерево. На месте ДТП погибли четыре человека. Еще один пострадавший госпитализирован, его состояние тяжелое.

Тела погибших деблокировали работники ГСЧС. На месте происшествия работало семь спасателей и спецтехника.

Причины ДТП устанавливаются полицией.

Фото: КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР"

В КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР" сообщили, что на месте происшествия погибли 24-летний водитель легковушки и еще трое пассажиров (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет. В Черкасскую областную больницу медики доставили еще одного пациента в состоянии комы. Парень в крайне тяжелом состоянии.

"В результате столкновения авто смяло. К указанному месту вызова выезжали три бригады "экстренки", - сообщили медики.

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