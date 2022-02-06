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Авто врезалось в дерево: в Николаевской области в ДТП погиб 34-летний мужчина, пострадали женщина и двое детей

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Авто врезалось в дерево: в Николаевской области в ДТП погиб 34-летний мужчина, пострадали женщина и двое детей

Facebook/Полиция Николаевской области

Причины ДТП устанавливаются.

На трассе Новая Одесса – Еланец в Николаевской области в ДТП погиб 34-летний мужчина. Медики госпитализировали 23-летнюю девушку и двоих детей.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

Авария произошла 6 февраля в 9:10. По данным следствия, 23-летняя водитель автомобиля Hyundai Getz не справилась с управлением. Из-за этого автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево.

На месте аварии погиб 34-летний мужчина, который был пассажиром автомобиля. 23-летнюю женщину и двоих малолетних детей госпитализировали.

© ГУ Нацполиции в Николаевской области
ГУ Нацполиции в Николаевской области

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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