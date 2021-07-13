"Авто затянуло коляску под бампер и оставило от нее обломки": мама 11-месячной девочки рассказала подробности страшного ДТП под Винницей

"Авто затянуло коляску под бампер и оставило от нее обломки": мама 11-месячной девочки рассказала подробности страшного ДТП под Винницей

Сейчас ребенок все еще находится в больнице.

В Винницкой области в селе Ладыжинские Хутора Гайсинского района в конце июня произошло ДТП. Нетрезвый водитель влетел в коляску с ребенком. Младенец чудом не погиб, но получил тяжелые травмы.

О том, как все произошло, "Фактам" рассказала мама 11-месячной Доминики Виктория.

По словам женщины, вечером того дня она решила прогуляться с дочкой по дороге вблизи бывших сельских ферм, где местные ездят нечасто. Поэтому посадила дочь в коляску и покатила. Мимо на большой скорости пролетела легковушка и подняла столб пыли так, что женщина вынуждена была поднимать капюшон коляски, чтобы ребенок не дышал пылью.

"В это время автомобиль сделал резкий вираж и поехал в обратном направлении. Опять поднял настоящую пылевую бурю. И я даже не успела понять, как он в этих столбах пыли слетел с дороги и врезался в коляску с ребенком. Машина просто выбила коляску у меня из рук и полетела дальше уже по обочине. Водитель даже не затормозил. Честно говоря, я совсем не помню обстоятельства аварии. Помню только, что машина затянула коляску под бампер и оставила от нее обломки", — рассказывает женщина.

Она говорит, что Доминика вылетела из коляски и упала в траву, а авто еще сделало несколько безумных виражей, выехало с обочины снова на дорогу, а потом остановилось.

"Свидетели происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Я — бегом к ребенку. Лицо дочери все синее от ударов и ушибов. Ребенок плакал от боли и ужаса. И я еще помню, что из автомобиля вылез сын водителя и начал кричать, что, мол, слава Богу, ребенок жив. И я еще ответила: "Моя дочь задыхается!" Действительно, дочь тяжело дышала", — рассказывает Виктория.

Ребенка с мамой срочно госпитализировали сначала в Ладыжин, а оттуда в Винницкую областную детскую клиническую больницу. У пострадавшей девочки медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы двух ребер, многочисленные переломы и травмы головы, гематомы на мозге.

"Постепенно дочь выздоравливает. Уже играет и улыбается, потому что в первые дни в больнице все время плакала от боли и шока. Пытается сидеть, но ей еще трудно из-за травмы ребер, — говорит мать девочки.

Сейчас мама с дочкой находятся в отделении нейрохирургии и черепно-лицевой хирургии. Виновник ДТП свои извинения до сих пор не принес и не оказывал ребенку помощь в лечении.

В громаде села такими действиями водителя возмущены.

"Пострадал младенец. Да еще и в пьяной аварии. Этот человек сам воспитывал шестерых детей. Старший приемный сын сейчас проходит военную службу. Две дочери уже замужем, имеют свои семьи, еще одна дочь тоже уже взрослая. Есть еще два маленьких мальчика. Сейчас наименьшими детьми занимаются родственники задержанного. Мы со службой по делам детей держим ситуацию под контролем. Также мы хотим скорейшего выздоровления пострадавшей ребенку", — говорит староста села Ладыжинские Хутора Николай Шаповал.

Староста сообщил, что водитель не имел права садиться за руль, он не умеет водить и у него нет прав. Автомобиль принадлежит сыну, который сейчас служит в армии.

"Сразу после ДТП и при осмотре в больнице медики диагностировали у 47-летнего водителя 0,3 промилле алкоголя в крови. Это уже превышение нормы. Действительно, этот человек официально не имеет водительского удостоверения. Сейчас он арестован в следственном изоляторе. Уголовное производство расследуется по статье 286, ч. 2", прокомментировал главный специалист отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Винницкой области Вадим Кобзарь.

Напомним, что в Винницкой чудом уцелела 11-месячная девочка, которую сбил на обочине нетрезвый водитель. Авария произошла в селе Ладыжинские Хутора.

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