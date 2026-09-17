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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Автобусы не будут больше ездить через "Шегини — Медика" с 20 сентября: в чем причина

Из-за ремонтных работ на польской стороне с 20 сентября 2026 пункт пропуска «Шегини — Медика» временно прекращает пропуск автобусов, направляя их поток через другие ПП до ноября 2027 года.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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"Шегини - Медика"

«Шегини—Медика» / © minfin.com.ua

С 20 сентября 2026 года автобусы, следующие из Украины в Польшу, больше не будут пропускать через пункт пропуска «Шегини — Медика».

Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ.

Причина — ремонтные работы на польской стороне.

По информации польской стороны, новая схема движения будет действовать ориентировочно до ноября 2027 года.

На период ремонта автобусы будут перенаправляться через три других пункта пропуска:

  • «Краковец — Корчова»;

  • «Смольница — Кросценко»;

  • «Нижанковичи — Мальховице».

Ограничение только для автобусов

Ограничения касаются именно автобусного движения. Другие категории транспорта через «Шегини — Медика» продолжат пересекать границу по действующей схеме.

Перевозчикам рекомендуют учесть изменения при планировании маршрутов с 20 сентября.

Масштабный коллапс на границе: застряли сотни пассажиров

На украинско-польской границе, в частности на пункте пропуска «Шегини», зафиксирован масштабный транспортный коллапс. Из-за ремонтных работ, начатых польской стороной, движение пассажирских автобусов фактически заблокировано, а время ожидания измеряется десятками часов.

«Польша пропускает не более 8 автобусов за 12 часов», — отметила представитель Западного регионального управления ГПСУ Светлана Бурда.

В связи с этим украинские пограничники советуют водителям и путешественникам выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы, чтобы избежать многочасовых простоев.

Пассажиры оставляют вещи и идут пешком

Для людей, оказавшихся в эпицентре коллапса, ситуация стала критической. По словам застрявших на границе пассажирок Елены и Людмилы, время ожидания в салонах транспорта уже превышает 10 часов.

Из-за риска опоздать на самолеты или стыковочные рейсы в Европе, люди предпринимают радикальные действия:

  • пассажиры вынуждены покидать автобусы посреди дороги;

  • пересекают границу пешком, неся в руках тяжелый багаж;

  • вместе со взрослыми в очередях и в пеших переходах находятся маленькие дети.

Пассажирская ловушка: почему перевозчики не едут в объезд?

Пассажиры жалуются, что стоимость билетов за невыполненный до конца рейс перевозчики им не компенсируют.

В то же время, сами водители рейсовых автобусов не имеют права самостоятельно изменить маршрут и поехать на другой, менее загруженный пункт пропуска.

Причиной этого являются бюрократические ограничения: международные разрешения перевозчиков на регулярные маршруты имеют жесткую привязку к конкретному КПП, поэтому объезд другим путем для них незаконный.

Ремонт продлится больше года: советы пограничной службы

По официальным сообщениям польской стороны, масштабный ремонт дорожного покрытия на их стороне — это долговременный проект, который продлится до ноября следующего года. Повлиять на ускорение работы польских коллег или самостоятельно раздвинуть очередь украинские пограничники физически и юридически не могут — от них скорость оформления на той стороне не зависит.

«В общей сложности на нашей западной границе успешно существует 61 официальный пункт пропуска и 8 дополнительных пунктов контроля. Соответственно всем гражданам, которые только планируют свою предстоящую поездку, мы настоятельно рекомендуем перед приобретением билетов обязательно уточнять у компании-перевозчика, через какой именно конкретный пункт пропуска будет следовать этот автобус, и сознательно выбирать те маршруты, которые пролегают через менее загруженные направления», — сообщила пресс-служба Западного региона.

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