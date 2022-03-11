Автобусы с эвакуированными направились в Киев и Запорожье гуманитарными коридорами – заместитель руководителя ОП

Автобусы с эвакуированными направились в Киев и Запорожье гуманитарными коридорами – заместитель руководителя ОП

Эвакуированные из пострадавших от войны населенных пунктов отправились гуманитарными коридорами в Запорожье и Киев.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, колонна с эвакуированными из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки уже прибыла в Запорожье.

Кроме того, автобусы и частные авто из Бучи прибывают в Белогородке Киевской области. Туда прибыла колонна автобусов из Гостомеля, отметили в Киевской ОВА.

«Людям оказывается первая медицинская и гуманитарная помощь. Дальше эвакуационная колонна движется в Киев», – рассказал Тимошенко.