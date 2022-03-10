"Автобусы уже отправились, грузовики уже в пути" — Зеленский о гуманитарной помощи

"Автобусы уже отправились, грузовики уже в пути" — Зеленский о гуманитарной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что началась отправка еды и лекарств в города Украины, оккупированные российскими войсками.

"Сегодня мы снова обеспечиваем гуманитарные коридоры для наших городов. Автобусы уже отправились, грузовики уже в пути, с едой, с водой, с медикаментами.

Мариуполь, Волноваха, Изюм, Сумы и область. Города и городки Киевской области: Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель.

Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами. С нашим государством. И от того, что они хотят сделать с нашими людьми, нуждающимися в срочной помощи", — сказал президент.