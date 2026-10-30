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Дата публикации
Категория
Украина
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Автобусы до Анапы, самолеты в Беларусь: началось возвращение украинцев из Олешков

Маршрут возвращения эвакуированных жителей Олешков предусматривает перемещение через территорию России в Анапу, оттуда — авиаперелет в Беларусь, а потом автобусная поездка на подконтрольную Украине территорию.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Дмитрий Лубинец с жителями города Олешки

Дмитрий Лубинец с жителями города Олешки / © скриншот с видео

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешков Херсонской области отправилась в российскую Анапу. Оттуда украинских граждан самолетами доставят в Беларусь, после чего на автобусах они смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа», народный депутат Давид Арахамия.

«Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешков отправилась в Анапу. Оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, а дальше на автобусах доберутся домой», — написал он.

Давид Арахамия опубликовал видео, на котором уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец общается с эвакуированными украинцами и уверяет их, что будет лично контролировать процесс возвращения.

По словам омбудсмена, жители Олешков вместе с украинской делегацией доберутся до Анапы на автобусах. Лубинец подчеркнул, что будет следить за тем, чтобы все граждане смогли безопасно продолжить путь и никто не остался без внимания.

«Я улетаю последним, все время смотрю, чтобы никого не оставить», — заверил он.

Напомним, 30 октября украинская делегация благополучно добралась до временно оккупированного города Олешки в Херсонской области. Началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи.

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