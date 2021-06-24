"Автомагистраль-Юг" начала капремонт еще 2 участков трассы Сумы-Полтава по программе "Большая стройка"

"Автомагистраль-Юг" начала капремонт еще 2 участков трассы Сумы-Полтава по программе "Большая стройка"

На объекте работают 150 рабочих и 80 единиц спецтехники.

В Сумской области компания "Автомагистраль-Юг" начала капитальный ремонт двух участков автодороги Н-12 Сумы - Полтава и восстановление двух аварийных мостов в городе Тростянец.

Работы проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в соответствии с европейскими стандартами качества, сообщает официальная Facebook-страница программы.

"Восстановление автотрассы позволит соединить Сумы и Полтаву качественной дорогой европейского уровня, передвигаться по ней станет комфортно, а главное - безопасно", - говорится в сообщении.

На объекте задействованы 150 рабочих и 80 единиц спецтехники.

Как отмечается, еще в октябре прошлого года стартовал средний ремонт автодороги Н-12 на отдельных отрезках от села Верхняя Сыроватка в направлении села Боромля. Общая протяженность участков текущего среднего ремонта - 37,6 км.

Что касается капитальных ремонтов, то они недавно стартовали на других отрезках.

Так, дорожники взялись за участок км 60+620 - км 62+900 и км 67+800 - км 70+575 от Тростянца до села Климентово общей протяженностью почти 5 км. Сейчас специалисты компании выполняют распространение земляного полотна для устройства дополнительной полосы движения на участках спусков и подъемов.

На втором участке 71+000 - км 75+220 на отрезке от Тростянца в направлении города Ахтырка бригады компании выполняют переустройство железобетонных водопропускных труб на металлические гофрированные конструкции (МГК).

Далее на двух отрезках специалисты компании планируют провести распространение земляного полотна, переустройство кабелей связи и линий электропередач, устройство слоя усиленной основы СФОВ. Кроме того, в планах обустройство двух слоев покрытия, водоотводных сооружений, автобусных остановок, съездов и примыканий, систем автономного освещения на пешеходных переходах, сети наружного освещения в населенных пунктах, установка барьерного ограждения, дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Также несколько дней назад началось восстановление двух мостов на км 60+885 и км 61+699.

Бригады компании планируют капитально отремонтировать аварийный мост в черте города Тростянец (км 60+875) и построить новый на отрезке км 61+699 длиной 15,7 м. Сейчас завершился демонтаж старой постройки и начались подготовительные работы, в частности устройство буронабивных свай.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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