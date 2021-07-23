"Автомагистраль-Юг" показала, как тестируют асфальтобетон для "Большой стройки"

В лабораторных условиях смогут тестировать образцы на динамическую нагрузку.

Компания "Автомагистраль-Юг", которая выполняет ремонт и строит дороги в Украине, начала применять новые технологии для производства асфальтобетона.

На официальной Facebook-странице компании опубликовали видео с объяснением, как все работает.

"Наш научно-исследовательский центр в Новомосковске недавно получил новое оборудование. Теперь наши специалисты способны выполнять все основные испытания асфальтобетона по системе Superpave. Наконец мы точно знаем, как тот или иной образец дорожного материала покажет себя при различных температурах и различных нагрузках", - говорят в компании.

В частности, в лабораторных условиях смогут тестировать образцы на динамическую нагрузку. Это стало возможным благодаря использованию уникальной для Украины динамической машины Matest uts30 и поможет высчитывать рецепт оптимальной смеси покрытия.

Также будут исследовать поведение образцов при низких температурах. В специальной климатической камере динамической машины образцы охлаждают: каждый час температура снижается на 5 градусов. Под влиянием низких температур асфальтобетон сжимается, пока не треснет. Датчики четко фиксируют, при какой температуре это произошло.

"Отныне компания имеет необходимое оборудование, чтобы замкнуть все возможные тесты по системе Superpave. Мы сможем создавать уникальные рецептуры и знать все свойства асфальтобетона", - комментируют специалисты.

Это особенно важно с учетом больших объемов дорожных работ в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским программы "Большая стройка".

Как сообщал координатор программы, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году будет построено и отремонтировано рекордные 6 500 км государственных дорог и 150 мостов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку