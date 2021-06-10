"Автомагистраль-Юг" тестирует комплекс, который сохранит дороги "Большой стройки" от трещин

Уникальный для Украины комплекс по устройству микропокрытия на дорогах, который значительно увеличивает сохранность дорожного полотна, тестируется в Киевской области на трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

Компания «Автомагистраль-Юг» в ближайшее время планирует применять данную технологию и на других дорогах, восстановленных в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

О новой для Украины технологии сообщается на официальной странице программы «Большая стройка» в Facebook.

Комплекс Schäfer SMS 12000 на базе полноприводного тягача MAN наносит на уже существующее дорожное покрытие защитный слой асфальтобетона способом тонкослойного покрытия литой эмульсионно-минеральной смесью (ЛЭМС).

Технологию ЛЭМС в мировой практике рекомендуется применять уже через 3-4 года эксплуатации дороги. Это позволяет предотвратить увеличение незначительных повреждений и устранить необходимость проведения дорогостоящего ремонта. Смесь, применяемая в комплексе Schäfer SMS 12000, обеспечивает герметизацию трещин, ликвидирует шелушение и восстанавливает шероховатость дорожного покрытия, которая существенно влияет на безопасность дорожного движения.

Для приготовления ЛЭМС в специальные бункеры Schäfer SMS 12000 загружаются мелкие фракции щебня, цемент, битумная эмульсия и эмульгатор. Под контролем электронной системы управления все компоненты перемешиваются и равномерно распределяются по ширине до 4 м. В час комплекс способен уложить до 90 т смеси.

Всего «Автомагистраль-Юг» обслуживает 6,5 тысяч километров дорог в разных областях Украины. В компании планируют применять ЛЭМС на всех ее объектах.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть дорог государственного значения.

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