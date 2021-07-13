"Автомагистраль-Юг" в рамках "Большой стройки" восстановит Театральную площадь и фасад оперы в Киеве

Долгое время Театральная площадь находилась в запущенном состоянии.

Ко Дню Независимости компания "Автомагистраль-Юг" восстановит Театральную площадь и фасад здания Национальной оперы.

Работы пройдут в рамках "Большой стройки" Президента Владимира Зеленского на благотворительной основе, сообщила Facebook-страница президентской программы.

Работы уже начались: восстановлено ​​разрушенное бетонное основание покрытия, облицованы гранитными плитами ступени, которые ведут в театр, демонтированы старые гранитные плиты и бетонное основание площадью примерно 7 тысяч квадратных метров. Сейчас устраивается новая основа и полностью новое гранитное покрытие на лестнице, парапетах и ​​прилегающей к театру территории.

Компания также проведет полную замену электросетей и реконструкцию опор фонарей, покрасит фасад театрального здания, устроит гидроизоляцию цокольного этажа и построит систему полива зеленых зон.

Долгое время Театральная площадь находилась в запущенном состоянии. Гранитные плиты покрытия и лестницы покрылись трещинами, а бетонное основание под ними частично разрушилось. Вероятная причина - при строительстве тридцать лет назад не сделали систему полива зеленых зон. Для полива на площадь регулярно заезжал грузовик с цистерной, при том, что покрытие не было рассчитано под его вес. Зимой гранитное покрытие повреждалось снегоуборочной техникой. Бетонное основание разрушалась в результате агрессивного воздействия соли, которой обрабатывают гололед.

"Большая стройка" - это не просто проект по возрождению дорожной сети. Восстанавливается вся страна. И мы, насколько позволяют наши возможности, хотим быть причастными к этому действительно большому и важному делу", - заявил генеральный директор "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стрйоки" Кирилл Тимошенко рассказал, что Укравтодор предложил КГГА достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход в рамках президентской программы. Для этого, по оценкам, понадобится один строительный сезон с момента начала работ.

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