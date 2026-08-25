Автоматический военный учет для женщин с медицинским образованием: какие обязанности и есть ли запрет на выезд

Сам факт пребывания на учете не запрещает женщинам выезд за границу

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Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием автоматически ставят на военный учет, однако это не означает их принудительный призыв. Однако для них действуют определенные требования по прохождению ВЛК, но сам факт пребывания на учете не запрещает выезд за границу.

Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко для Фактов.

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Что нужно знать военнообязанным женщинам?

Изменения в законодательство предполагают автоматическую постановку на военный учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Соответствующие данные в территориальные центры комплектования передают учебные заведения, после чего женщина попадает на военный учет без необходимости самостоятельно подавать соответствующее заявление. В то же время, автоматическая постановка на учет не отменяет обязанности пройти военно-врачебную комиссию. После взятия на учет женщина должна в течение 60 дней явиться в ТЦК и пройти ВЛК, которая определит ее пригодность к военной службе.

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Отдельных исключений для женщин с медицинским образованием по этому долгу нет. В случае невыполнения требований в срок могут применяться предусмотренные законодательством меры, в частности административная ответственность, а в отдельных случаях женщину могут объявить в розыск.

В то же время, пребывание на военном учете не означает автоматической мобилизации. В 2026 году призыв женщин на военную службу остается добровольным. То есть, даже после постановки на учет женщину-медика не могут принудительно мобилизовать без ее согласия.

Отдельно законодательство не устанавливает запрет на выезд за границу для женщин с медицинским образованием. По словам Анищенко, это касается и тех, кто уже состоит на военном учете. При пересечении государственной границы женщинам-медикам не нужно предъявлять военно-учетный документ. Для выезда они пересекают границу на общих основаниях и должны иметь необходимый документ для выезда за пределы Украины, в частности, загранпаспорт.

Адвокат также отметила, что пограничники не имеют доступа ко всей информации ТЦК о военном учете и прохождении ВЛК. Кроме того, в правила пересечения границы не внесли отдельных изменений, предусматривающих обязательную проверку женщин-медиков в реестре «Оберег».

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Мобилизация женщин в Украине: есть ли необходимость

Напомним, на фоне развертывания дискуссии вокруг возможной мобилизации женщин в Украине в СНБО уверяют в отсутствии таких потребностей.

Ранее эксминистр обороны Алексей Резников, отправленный в отставку после коррупционного скандала, призвал провести обязательную мобилизацию женщин.

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