Автоматическое продление или третья доза: что будет с COVID-сертификатами после окончания полугодичного срока действия

Автоматическое продление или третья доза: что будет с COVID-сертификатами после окончания полугодичного срока действия

В приложении "Дія" будет опция, чтобы сгенерировать новый сертификат.

После окончания полугодичного срока действия сертификата о вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" можно будет получить новый сертификат.

Об этом сообщил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Так, в Facebook-паблике "COVID-19 в Украине: анализ статистических данных" пользователь Ростислав Лозинский опубликовал пост, в котором рассказал, что его COVID-сертификат действует до 2 ноября. В связи с этим он спросил, что будет с сертификатом с 3 ноября.

Лапий в комментариях к посту сообщил, что в приложении будет опция, чтобы сгенерировать новый сертификат. По его словам, решение по этому уже есть.

Информацию о бумажном варианте сертификата и потенциальной бустерной прививке Лапий не уточнил.

Напомним:

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут продлить срок действия COVID-сертификата, который сейчас составляет полгода. "Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерные дозу. Решение, продлевать срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время", — сказал Ляшко.

который сейчас составляет полгода. "Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерные дозу. Решение, продлевать срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время", — сказал Ляшко. 19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними. Украинцы смогут получить в "Дії" сразу два COVID-сертификата — внутренний и внешний. Последний нужен для поездок в ЕС, а внутренним смогут воспользоваться граждане Украины во время предстоящего локдауна.

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