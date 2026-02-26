Автоматическое продление отсрочки: кто имеет право и когда нужно идти в ЦНАП

Отсрочка от мобилизации / © ТСН

Процесс получения и подтверждения отсрочки от мобилизации в Украине продолжает цифровизироваться, избавляя граждан от необходимости выстаивать очереди в ТЦК.

Об этом рассказали в Киевском городском ТЦК и СП.

Оформление отсрочки осуществляется в удобном цифровом или очном формате через электронный сервис «Резерв+» или через любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

«В случаях, когда информация об основаниях для отсрочки уже содержится в государственных реестрах и не требует дополнительного подтверждения, ее продление происходит автоматически», — говорится в сообщении ТЦК.

Кому доступна электронная отсрочка через «Резерв+»

Представление документов онлайн через приложение «Резерв+» предусмотрено для широкого круга военнообязанных. В частности, воспользоваться функционалом могут лица, которые:

имеют установленную инвалидность;

признаны временно непригодными к военной службе (при наличии электронного решения ВЛК);

воспитывают ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;

состоят в браке с лицом с инвалидностью I–III группы;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

являются родителями троих и более детей;

осуществляют уход за тяжелобольным ребенком или другим членом семьи;

являются опекунами недееспособных лиц;

учатся в учебных заведениях (студенты, аспиранты);

работают в учреждениях высшего, профессионального или общего среднего образования;

являются членами семей военнослужащих, имеющих ребенка.

Когда визит в ЦНАП обязательный

Несмотря на масштабную цифровизацию, остаются ситуации, когда решить вопрос онлайн невозможно. В ТЦК подчеркивают, что личное обращение в Центр предоставления административных услуг необходимо, если соответствующее основание для отсрочки еще не интегрировано в общую электронную систему.

Также подать заявление лично в ЦНАП могут те граждане, у которых отсутствует доступ к смартфону или если документы, подтверждающие право на отсрочку, существуют исключительно в бумажной форме.

«С 1 ноября 2025 года бумажные справки с оттиском печати не являются обязательными. Подтверждением наличия отсрочки служит электронный военно-учетный документ в приложении „Резерв+“», — подчеркнули в ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые продлены до 4 мая 2026 года. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет законные основания для отсрочки или оформленное бронирование.

Основания для отсрочки определены статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Право на нее имеют, в частности, лица с инвалидностью, временно непригодные по заключению ВЛК, родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, мужчины, удерживающие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, а также осуществляющие постоянный уход за родственниками с инвалидностью.

В то же время юристы отмечают: само наличие инвалидности или статуса многодетного отца не означает автоматического освобождения от мобилизации. Право на отсрочку нужно оформить в установленном порядке и подтвердить документально, а информация должна быть внесена в электронные реестры. При отсутствии таких данных лицо формально считается подлежащим призыву.

Аналогичные правила действуют и для забронированных работников критически важных предприятий. Бронирование действует только при условии соблюдения требований закона, в частности уровня заработной платы и статуса предприятия. Нахождение в отпуске не отменяет бронирование, однако его могут аннулировать в случае потери предприятием соответствующего статуса, истечения срока действия или увольнения работника.

Юристы также обращают внимание, что даже если суд признает нарушение процедуры мобилизации, это не является автоматическим основанием для увольнения с военной службы. Закон предусматривает исчерпывающий перечень оснований для увольнения, и решение суда о незаконности призыва в него не входит.

Таким образом, ключевым остается своевременное оформление документов и проверка внесения данных в электронные системы, иначе даже при наличии законных оснований для отсрочки или бронирования человек может получить повестку.