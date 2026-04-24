Украина
Автоматическое продление отсрочки от мобилизации: как проверить и кому доступна такая опция

Часть отсрочек от мобилизации в Украине продлевается автоматически, но не для всех. Уже 4 мая следует проверить статус в «Резерв+».

Сейчас в Украине значительная часть отсрочек от мобилизации продлевается автоматически. Однако не у всех. Гражданам советуют время от времени проверять, продлилась ли отсрочка и все ли данные подтянулись из государственных реестров.

Следующее продление отсрочек от мобилизации в Украине ожидается 4 мая. Именно в эту дату нужно будет проверить, осталась ли ваша отсрочка действительной.

Как проверить, продлилась ли отсрочка автоматически

Статус отсрочки традиционно нужно проверять в приложении «Резерв+». Чтобы узнать, продлилось ли действие документа, необходимо обновить электронный документ в приложении.

Если в поле сроков появилась новая дата, значит отсрочка продлевается автоматически. Если отсрочка не отображается или имеет старую дату, есть два варианта:

  1. Вы лишились права на отсрочку от мобилизации.

  2. Какие-то документы из государственных реестров не подтянулись.

Автоматическое продление отсрочек работает без сбоев при условии, что все ваши документы вовремя синхронизируются в реестре «Оберег» и других государственных баз данных. Если отсрочка появилась автоматически, вам ничего не нужно делать дальше.

Если отсрочка имеет старую дату или не отображается, необходимо проверить актуальность всех документов и обратиться в центр предоставления административных услуг. Там обнаружат проблему и исправят ее. Вам могут понадобиться все бумажные документы, необходимые для отсрочки от призыва.

У кого отсрочка продлевается автоматически

Автоматическое продление отсрочки от мобилизации доступно следующим категориям граждан:

  • люди с инвалидностью (все группы);

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка I или II группы инвалидности;

  • многодетные родители детей до 18 лет, рожденных в одном браке;

  • студенты и аспиранты на дневной или дуальной форме обучения;

  • люди, имеющие мужа/жену с инвалидностью;

  • люди, ухаживающие за родственниками 2-3 степени родства, которые имеют I или II группу инвалидности;

  • работники отрасли образования;

  • женщины/мужчины-военнослужащие, имеющие ребенка;

  • родственники Героев Украины, родственники погибших/пропавших без вести во время боевых действий;

  • лица, которые были освобождены из плена или лишены свободы;

  • родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

  • опекуны человека, признанного недееспособным.

Мобилизация в Украине — последние новости

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в течение последних полугода Украина выполняет минимальный план мобилизации. По его словам, после 12,5 лет войны это является нормальным явлением.

«Проблемы с набором людей на войну, после того, как война длится уже 12,5 лет, — это абсолютно закономерное развитие событий», — заявил Буданов.

В Верховной Раде Украины сообщили, как можно избежать снижения мобилизационного возраста. В частности, пояснили, что методом привлечения военных пенсионеров и работников силовых ведомств можно избежать снижения мобилизационного возраста.

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета социальной политики Анатолий Остапенко.

